Le triangle perché Pierrelatte Drôme

Le triangle perché

Le triangle perché 2 bis, avenue Jean Perrin 26700 Pierrelatte Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Bien que lové à plat le long du Rhône, Drôme Sud Provence ne manque pas de caractère. Nos villages perchés sont l’occasion d’aller à la rencontre d’un patrimoine caché et authentique offrant parmi les plus beaux points de vue de notre territoire.

+33 4 75 04 07 98

English :

Although nestled flat along the Rhône, Drôme Sud Provence is not lacking in character. Our hilltop villages are an opportunity to discover a hidden, authentic heritage, offering some of the finest views in the region.

Deutsch :

Obwohl sich Drôme Sud Provence flach entlang der Rhône schmiegt, fehlt es ihm nicht an Charakter. Unsere hochgelegenen Dörfer bieten die Gelegenheit, ein verstecktes und authentisches Erbe zu entdecken, das einige der schönsten Aussichtspunkte unserer Gegend bietet.

Italiano :

Sebbene sia adagiata lungo il Rodano, la Drôme Sud Provence non manca di carattere. I nostri borghi collinari sono un’occasione per scoprire un patrimonio nascosto e autentico che offre alcuni dei panorami più belli del nostro territorio.

Español :

Aunque esté enclavada en la llanura del Ródano, a la Drôme Sud Provence no le falta carácter. Nuestros pueblos de montaña son una oportunidad para descubrir un patrimonio oculto y auténtico que ofrece algunas de las vistas más bellas de nuestro territorio.

