Le Truc de Chapelat Parcours n°18 Le Malzieu-Forain Lozère

Le Truc de Chapelat Parcours n°18 Marche nordique Difficile

Le Truc de Chapelat Parcours n°18 Le Montchabrier 48140 Le Malzieu-Forain Lozère Occitanie

Durée : 240 Distance : 13661.0

C’est après 8 km d’ascension par palier sur de beaux chemins de terre, que vous atteindrez le point culminant de cette randonnée, qui se veut sportive et sauvage.

Difficile

+33 4 66 31 82 73

English :

After 8 km of step-by-step ascent on beautiful dirt roads, you’ll reach the highest point of this hike, which is both athletic and wild.

Deutsch :

Erst nach 8 km stufenweisem Aufstieg auf schönen Feldwegen erreichen Sie den höchsten Punkt dieser Wanderung, die sportlich und wild sein soll.

Italiano :

Dopo una salita di 8 km a tappe lungo bellissimi sentieri sterrati, si raggiunge il punto più alto di questa escursione, pensata per essere al tempo stesso sportiva e selvaggia.

Español :

Tras un ascenso escalonado de 8 km por hermosas pistas de tierra, llegará al punto más alto de esta excursión, diseñada para ser deportiva y salvaje a la vez.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère