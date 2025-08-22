Le Truc de Chapelat Parcours n°18 Le Malzieu-Forain Lozère
Le Truc de Chapelat Parcours n°18 Le Montchabrier 48140 Le Malzieu-Forain Lozère Occitanie
Durée : 240 Distance : 13661.0
C’est après 8 km d’ascension par palier sur de beaux chemins de terre, que vous atteindrez le point culminant de cette randonnée, qui se veut sportive et sauvage.
+33 4 66 31 82 73
English :
After 8 km of step-by-step ascent on beautiful dirt roads, you’ll reach the highest point of this hike, which is both athletic and wild.
Deutsch :
Erst nach 8 km stufenweisem Aufstieg auf schönen Feldwegen erreichen Sie den höchsten Punkt dieser Wanderung, die sportlich und wild sein soll.
Italiano :
Dopo una salita di 8 km a tappe lungo bellissimi sentieri sterrati, si raggiunge il punto più alto di questa escursione, pensata per essere al tempo stesso sportiva e selvaggia.
Español :
Tras un ascenso escalonado de 8 km por hermosas pistas de tierra, llegará al punto más alto de esta excursión, diseñada para ser deportiva y salvaje a la vez.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère