Le Truc du Chapelat Trail n°6 Le Malzieu-Ville Lozère
Le Truc du Chapelat Trail n°6 Le Malzieu-Ville Lozère vendredi 1 août 2025.
Le Truc du Chapelat Trail n°6 Trail Difficile
Le Truc du Chapelat Trail n°6 48140 Le Malzieu-Ville Lozère Occitanie
Durée : 180 Distance : 22581.0 Tarif :
Un itinéraire varié où les efforts de l’ascension sont récompensés par de superbes panoramas.
Difficile
https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73
English :
A varied itinerary where the effort of the climb is rewarded with superb panoramic views.
Deutsch :
Eine abwechslungsreiche Route, bei der die Mühen des Aufstiegs mit herrlichen Panoramen belohnt werden.
Italiano :
Un itinerario vario in cui la fatica della salita è ricompensata da superbe viste panoramiche.
Español :
Un itinerario variado donde el esfuerzo de la subida se ve recompensado con magníficas vistas panorámicas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère