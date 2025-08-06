Le Truc du Chapelat Trail n°6 Le Malzieu-Ville Lozère

Le Truc du Chapelat Trail n°6 Le Malzieu-Ville Lozère vendredi 1 août 2025.

Le Truc du Chapelat Trail n°6 48140 Le Malzieu-Ville Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 22581.0

Un itinéraire varié où les efforts de l’ascension sont récompensés par de superbes panoramas.
https://www.margeride-en-gevaudan.com/   +33 4 66 31 82 73

English :

A varied itinerary where the effort of the climb is rewarded with superb panoramic views.

Deutsch :

Eine abwechslungsreiche Route, bei der die Mühen des Aufstiegs mit herrlichen Panoramen belohnt werden.

Italiano :

Un itinerario vario in cui la fatica della salita è ricompensata da superbe viste panoramiche.

Español :

Un itinerario variado donde el esfuerzo de la subida se ve recompensado con magníficas vistas panorámicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère