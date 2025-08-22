Le tunnel du Chemin des Dames Braye-en-Laonnois Aisne

Le tunnel du Chemin des Dames A pieds

Le tunnel du Chemin des Dames
02000 Braye-en-Laonnois
Aisne
Hauts-de-France

Niché au creux d’un vallon, ce petit circuit permet de découvrir un étrange dispositif à cet endroit le canal de l’Oise à l’Aisne s’engouffre dans un tunnel de 2 365 m de long, reliant la vallée de l’Aisne à celle de l’Ailette. Pour en comprendre le fonctionnement, n’hésitez pas à consulter le panneau d’interprétation implanté à Braye-en-Laonnois.

English :

Nestling in the hollow of a valley, this short circuit allows you to discover a strange device: at this point the Oise to Aisne canal runs into a 2,365 m long tunnel, linking the Aisne valley to the Ailette valley. To understand how it works, do not hesitate to consult the interpretation panel at Braye-en-Laonnois.

Deutsch :

Dieser kleine Rundweg liegt in einer Talmulde und bietet die Möglichkeit, eine seltsame Vorrichtung zu entdecken: An dieser Stelle fließt der Oise-Aisne-Kanal in einen 2365 m langen Tunnel, der das Aisne- mit dem Ailette-Tal verbindet. Um die Funktionsweise des Kanals zu verstehen, sollten Sie sich die in Braye-en-Laonnois aufgestellte Interpretationstafel ansehen.

Italiano :

Immerso nella conca di una valle, questo piccolo circuito permette di scoprire uno strano marchingegno: in questo punto il canale Oise-Aisne confluisce in un tunnel lungo 2.365 metri, che collega la valle dell’Aisne a quella dell’Ailette. Per capire come funziona, non esitate a consultare il pannello di interpretazione di Braye-en-Laonnois.

Español :

Enclavado en la hondonada de un valle, este pequeño circuito permite descubrir un extraño artefacto: en este punto el canal de Oise a Aisne desemboca en un túnel de 2.365 m de longitud, que une el valle del Aisne con el de Ailette. Para entender cómo funciona, no dude en consultar el panel de interpretación de Braye-en-Laonnois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-02-07 par Agence Aisne Tourisme