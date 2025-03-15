Le Turon de Técouère Bilhères Pyrénées-Atlantiques

Le Turon de Técouère Bilhères Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Le Turon de Técouère A pieds Très facile

Fédération Française de Randonnée Le Turon de Técouère 64260 Bilhères Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6300.0 Tarif :

Suspendu au-dessus de la vallée d’Ossau, le plateau du Benou fait partie de ces lieux privilégiés en montagne où les formes douces du relief et les petits chemins sont autant d’invitations à la marche. Les granges, les prés séparés par des haies de noisetiers, les sources, les chevaux et les vaches.

Très facile

+33 5 59 05 77 11

English : Le Turon de Técouère

Suspended above the Ossau valley, the Benou plateau is one of those privileged mountain places where the gentle forms of the relief and the small paths are so many invitations to walk. Barns, meadows separated by hazelnut hedges, springs, horses and cows.

Deutsch : Le Turon de Técouère

Das über dem Ossau-Tal schwebende Plateau von Benou gehört zu den privilegierten Orten in den Bergen, an denen die sanften Formen des Reliefs und die kleinen Wege zum Wandern einladen. Die Scheunen, die durch Haselnusshecken getrennten Wiesen, die Quellen, die Pferde und die Kühe.

Italiano :

Sospeso sopra la valle di Ossau, l’altopiano di Benou è uno di quei luoghi privilegiati della montagna dove le forme dolci del rilievo e i piccoli sentieri invitano a camminare. I fienili, i prati separati da siepi di nocciole, le sorgenti, i cavalli e le mucche.

Español : Le Turon de Técouère

Suspendida sobre el valle de Ossau, la meseta de Benou es uno de esos lugares privilegiados de la montaña donde las suaves formas del relieve y los pequeños senderos invitan a caminar. Los graneros, los prados separados por setos de avellanos, las fuentes, los caballos y las vacas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine