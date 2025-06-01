Le Val de Cusance Cusance Doubs

Le Val de Cusance Cusance Doubs vendredi 1 août 2025.

Le Val de Cusance A pieds Difficulté moyenne

Le Val de Cusance 25110 Cusance Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12700.0 Tarif :

Balade sur les hauteurs de la vallée du Cusancin autour du Val de Cusance, des crêtes aux sources du Cusancin en passant par la chapelle de Saint-Erminfroid.

Difficulté moyenne

http://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98

English :

Walk on the heights of the Cusancin valley around the Val de Cusance, from the crests to the sources of the Cusancin, passing by the chapel of Saint-Erminfroid.

Deutsch :

Wanderung auf den Höhen des Cusancin-Tals rund um das Val de Cusance, von den Bergkämmen über die Kapelle von Saint-Erminfroid bis zu den Quellen des Cusancin.

Italiano :

Una passeggiata sulle alture della valle del Cusancin intorno alla Val de Cusance, dalle creste alle sorgenti del Cusancin, passando per la cappella di Saint-Erminfroid.

Español :

Paseo por las alturas del valle del Cusancin alrededor del Val de Cusance, desde las crestas hasta las fuentes del Cusancin, pasando por la capilla de Saint-Erminfroid.

