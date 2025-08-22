Le Val de Cusance (par la croix de Saint-Erminfroi) Cusance Doubs

Val de Cusance (variante par la Croix de Saint-Erminfroid) A pieds Difficile

Val de Cusance (variante par la Croix de Saint-Erminfroid) Parking de l’église de Cusance 25110 Cusance Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Très belle randonnée dans la vallée du Cusancin avec de beaux belvédères tout le long du parcours.

English :

A beautiful hike in the Cusancin valley, with lovely viewpoints all along the way.

Deutsch :

Sehr schöne Wanderung im Cusancin-Tal mit schönen Aussichtspunkten entlang der gesamten Strecke.

Italiano :

Una bella passeggiata nella valle di Cusancin, con bellissimi punti panoramici lungo tutto il percorso.

Español :

Un paseo muy agradable por el valle de Cusancin, con hermosos miradores a lo largo de todo el recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data