Le Val de Cusance (par la croix de Saint-Erminfroi) Cusance Doubs
Le Val de Cusance (par la croix de Saint-Erminfroi) Cusance Doubs vendredi 1 mai 2026.
Val de Cusance (variante par la Croix de Saint-Erminfroid) A pieds Difficile
Val de Cusance (variante par la Croix de Saint-Erminfroid) Parking de l’église de Cusance 25110 Cusance Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 10720.0
Très belle randonnée dans la vallée du Cusancin avec de beaux belvédères tout le long du parcours.
English :
A beautiful hike in the Cusancin valley, with lovely viewpoints all along the way.
Deutsch :
Sehr schöne Wanderung im Cusancin-Tal mit schönen Aussichtspunkten entlang der gesamten Strecke.
Italiano :
Una bella passeggiata nella valle di Cusancin, con bellissimi punti panoramici lungo tutto il percorso.
Español :
Un paseo muy agradable por el valle de Cusancin, con hermosos miradores a lo largo de todo el recorrido.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data