Le Val de Loire en Haut-Berry Léré Cher

Le Val de Loire en Haut-Berry En VTC

Le Val de Loire en Haut-Berry 18240 Léré Cher Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 14000.0 Tarif :

Au programme de cette balade, découverte des richesses du patrimoine ligérien paysages naturels superbes avec des panoramas imprenables sur le fleuve, sorties nature organisées sur les traces d’animaux, patrimoine religieux local avec l’église Saint-Martin de Léré et sa crypte du VIIIe siècle.

http://www.pays-sancerre-sologne.com/tourisme/documentation.php +33 2 48 73 99 01

English : The Loire Valley in Haut-Berry

Admire the scenic wealth of heritage to be found on the Loire banks along this trail: stunning countryside with sweeping views over the river, nature outings organised in the footsteps of animal tracks and local religious heritage at the church and 8th century crypt in Saint-Martin de Léré.

Deutsch : Das Loire-Tal im Haut-Berry

Bei diesem Ausflug entdecken Sie die Schätze des Erbes der Loire: schöne Naturlandschaften mit freien Ausblicken auf den Fluss, Ausflüge auf den Spuren der Tiere, lokales religiöses Erbe mit der Kirche Saint-Martin de Léré und ihrer Krypta aus dem 8. Jahrhundert.

Italiano :

Il programma di questa passeggiata prevede la scoperta delle ricchezze del patrimonio della Loira: superbi paesaggi naturali con viste panoramiche mozzafiato sul fiume, escursioni naturalistiche organizzate sulle tracce degli animali, patrimonio religioso locale con la chiesa di Saint-Martin de Léré

Español :

El programa de este paseo incluye el descubrimiento de las riquezas del patrimonio del Loira: magníficos paisajes naturales con impresionantes vistas panorámicas sobre el río, paseos organizados por la naturaleza tras las huellas de los animales, patrimonio religioso local con la iglesia de Saint-Ma

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire