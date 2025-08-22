Le Val de Serre Montcornet Aisne

Le Val de Serre En VTC

Le Val de Serre ancienne gare 02340 Montcornet Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Au cœur de la vallée de la Serre et de la Thiérache, dans cette belle région de collines pré-ardennaises, l’ancienne voie ferrée Laon-Liart a été aménagée en chemin toutes randonnées à travers prairies, bois et zones humides.

English :

In the heart of the valley of the Serre and Thiérache rivers, in this beautiful region of pre-Ardennes hills, the old Laon-Liart railway line has been converted into a footpath for all kinds of walks through meadows, woods and wetlands.

Deutsch :

Im Herzen des Serre-Tals und der Thiérache, in dieser schönen Region der Vorardennen-Hügel, wurde die ehemalige Eisenbahnstrecke Laon-Liart zu einem Weg für alle Wanderungen durch Wiesen, Wälder und Feuchtgebiete ausgebaut.

Italiano :

Nel cuore della Valle della Serre e della Thiérache, in questa splendida regione di colline pre-Arden, la vecchia linea ferroviaria Laon-Liart è stata trasformata in un sentiero escursionistico attraverso prati, boschi e zone umide.

Español :

En el corazón del Valle de Serre y Thiérache, en esta hermosa región de colinas pre-Ardenas, la antigua línea de ferrocarril Laon-Liart se ha convertido en una ruta de senderismo a través de prados, bosques y humedales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-06-02 par Agence Aisne Tourisme