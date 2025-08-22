Le vallon de la mémoire Saconin-et-Breuil Aisne

Le vallon de la mémoire A pieds

Le vallon de la mémoire Du monument aux morts de Saconin-et-Breuil 02200 Saconin-et-Breuil Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de ce parcours bucolique, un chapiteau de l’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais représente un chevalier luttant contre un lion, emblème de Saconin. Commémoré par une tombe en plein champ, un haut fait de la Première Guerre mondiale lui fait écho le lieutenant Chavoix, jeune officer bordelais, trouva la mort en délivrant le village.

English :

At the start of this bucolic route, a capital in the church of Saint-Gervais-et-Saint-Protais represents a knight fighting a lion, the emblem of Saconin. Commemorated by a grave in the open field, a high fact of the First World War echoes it: Lieutenant Chavoix, a young officer from Bordeaux, died in liberating the village.

Deutsch :

Am Anfang dieses bukolischen Rundgangs stellt ein Kapitell der Kirche Saint-Gervais-et-Saint-Protais einen Ritter dar, der gegen einen Löwen kämpft, das Emblem von Saconin. Der Leutnant Chavoix, ein junger Offizier aus Bordeaux, kam bei der Befreiung des Dorfes ums Leben.

Italiano :

All’inizio di questo percorso bucolico, un capitello nella chiesa di Saint-Gervais-et-Saint-Protais rappresenta un cavaliere che combatte contro un leone, emblema di Saconin. Commemorata da una tomba in mezzo al campo, essa riecheggia un evento importante della Prima Guerra Mondiale: il tenente Chavoix, un giovane ufficiale di Bordeaux, morì durante la liberazione del villaggio.

Español :

Al comienzo de esta bucólica ruta, un capitel de la iglesia de Saint-Gervais-et-Saint-Protais representa a un caballero luchando contra un león, emblema de Saconin. Conmemorado por una tumba en medio del campo, se hace eco de un importante acontecimiento de la Primera Guerra Mundial: el teniente Chavoix, un joven oficial de Burdeos, murió mientras liberaba el pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme