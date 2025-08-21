Le vallon de la Verdonnelle Pargny-la-Dhuys Aisne

Le vallon de la Verdonnelle A pieds

Le vallon de la Verdonnelle De la mairie de Pargny-la-Dhuys 02330 Pargny-la-Dhuys Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

De la Dhuys naissante, captée à Pargny, le chemin rejoint le vallon boisé de la Verdonnelle. On s’y croirait au bout du monde le plateau, les pâturages et les hameaux épars concourent à ce sentiment d’isolement et de sérénité.

English :

From the nascent Dhuys, captured in Pargny, the path joins the wooded valley of the Verdonnelle. It feels like the end of the world: the plateau, the pastures and the scattered hamlets contribute to this feeling of isolation and serenity.

Deutsch :

Von der entstehenden Dhuys, die in Pargny gefasst wird, führt der Weg in das bewaldete Tal von La Verdonnelle. Hier fühlt man sich wie am Ende der Welt: Die Hochebene, die Weiden und die verstreuten Weiler tragen zu diesem Gefühl der Abgeschiedenheit und Gelassenheit bei.

Italiano :

Dal nascente Dhuys, catturato a Pargny, il sentiero si unisce alla valle boscosa della Verdonnelle. Sembra di essere alla fine del mondo: l’altopiano, i pascoli e le frazioni sparse contribuiscono a questa sensazione di isolamento e serenità.

Español :

Desde el naciente Dhuys, capturado en Pargny, el camino se une al valle boscoso del Verdonnelle. Es como estar en el fin del mundo: la meseta, los pastos y las aldeas dispersas contribuyen a esta sensación de aislamiento y serenidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-03 par Agence Aisne Tourisme