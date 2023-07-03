Le vallon de Saint-Martial PR3 Montauban Tarn-et-Garonne

Le vallon de Saint-Martial PR3 Montauban Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Le vallon de Saint-Martial PR3

Le vallon de Saint-Martial PR3 Rue du Clos Maury 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours alterne entre secteurs boisés et paysages de culture. Il permet de découvrir ou d’apercevoir deux ruisseaux le Negosaoumos et le La Garrigue

+33 5 63 63 60 60

English : The valley of Saint-Martial PR3

This route alternates between wooded areas and cultivated landscapes. It allows you to discover or see two streams: the Negosaoumos and the La Garrigue

Deutsch :

Dieser Weg führt durch bewaldete Gebiete und Kulturlandschaften. Sie können zwei Bäche entdecken oder sehen: den Negosaoumos und den La Garrigue

Italiano :

Il percorso alterna boschi e terreni agricoli. Si possono scoprire o intravedere due torrenti: il Negosaoumos e la Garrigue

Español : El valle de Saint-Martial PR3

Esta ruta alterna zonas boscosas y paisajes de cultivo. Te permite descubrir o ver dos arroyos: el Negosaoumos y el La Garrigue

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-03 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme