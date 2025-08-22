Le Vast < > Saint-Vaast-La-Hougue Le Vast Manche

Le Vast < > Saint-Vaast-La-Hougue

Le Vast < > Saint-Vaast-La-Hougue 50630 Le Vast Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 24000.0 Tarif :

Etape de la Vélomaritime

Depuis Le Vast, suivez la Saire puis rejoignez Montfarville pour une seconde partie d’étape le long du littoral. Avant de rejoindre Saint-Vaast-la-Hougue et son célèbre fort, faites le détour vers la pointe de Saire pour un magnifique point de vue sur l’île Tatihou.

English : Le Vast < > Saint-Vaast-La-Hougue

Stage of the Vélomaritime

From Le Vast, follow the river Saire and then reach Montfarville for a second part of the stage along the coast. Before reaching Saint-Vaast-la-Hougue and its famous fort, make a detour to the Pointe de Saire for a magnificent view of the Tatihou Island.

Deutsch :

Velomaritime-Etappe

Von Le Vast aus folgen Sie dem Fluss Saire und erreichen dann Montfarville für einen zweiten Teil der Etappe entlang der Küste. Bevor Sie Saint-Vaast-la-Hougue und sein berühmtes Fort erreichen, machen Sie einen Abstecher zur Pointe de Saire, von wo aus Sie einen herrlichen Blick auf die Insel Tatihou haben.

Italiano :

Tappa della Vélomaritime

Da Le Vast si segue il fiume Saire e si raggiunge Montfarville per la seconda parte della tappa lungo la costa. Prima di raggiungere Saint-Vaast-la-Hougue e il suo famoso forte, fate una deviazione verso la Pointe de Saire per godere di una magnifica vista sull’isola di Tatihou.

Español :

Etapa del Vélomaritime

Desde Le Vast, siga el río Saire y llegue a Montfarville para la segunda parte de la etapa a lo largo de la costa. Antes de llegar a Saint-Vaast-la-Hougue y su famoso fuerte, desvíese hasta la Pointe de Saire para contemplar una magnífica vista de la isla de Tatihou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Normandie Tourisme