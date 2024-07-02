Le verger de la Ballastière musée de la Pomme (Boucle) Landry Savoie

Le verger de la Ballastière musée de la Pomme (Boucle)

Le verger de la Ballastière musée de la Pomme (Boucle) Landry 73210 Landry Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un merveilleux verger école qui présente les produits de Tarentaise vergers,vignes, ruchers. Landart. Pour tous. Une promenade ultra facile à faire avec les grands séniors et les tout-petits (nombreux bancs). La visite au musée est pour les randonneurs.

http://www.peisey-vallandry.com/ +33 4 79 07 88 67

English : The Ballastière’s orchard

Theme trail around the apple.

Deutsch : Der Obstgarten des Ballastière

Themenpfad um den Apfel.

Italiano :

Una splendida scuola di frutteti che presenta i prodotti della Tarentaise: frutteti, vigneti, apiari. Landart. Per tutti. Una passeggiata molto facile da fare con gli anziani e i più piccoli (molte panchine). La visita al museo è riservata agli escursionisti.

Español :

Una magnífica escuela de huerta que presenta los productos de la Tarentaise: huertos, viñedos, colmenas. Landart. Para todos. Un paseo muy fácil de hacer con los mayores y los pequeños (muchos bancos). La visita al museo es para excursionistas.

