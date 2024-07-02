Le verger de la Ballastière musée de la Pomme (Boucle) Landry Savoie
Le verger de la Ballastière musée de la Pomme (Boucle) Landry Savoie vendredi 1 août 2025.
Le verger de la Ballastière musée de la Pomme (Boucle)
Landry 73210 Landry Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un merveilleux verger école qui présente les produits de Tarentaise vergers,vignes, ruchers. Landart. Pour tous. Une promenade ultra facile à faire avec les grands séniors et les tout-petits (nombreux bancs). La visite au musée est pour les randonneurs.
http://www.peisey-vallandry.com/ +33 4 79 07 88 67
English : The Ballastière’s orchard
Theme trail around the apple.
Deutsch : Der Obstgarten des Ballastière
Themenpfad um den Apfel.
Italiano :
Una splendida scuola di frutteti che presenta i prodotti della Tarentaise: frutteti, vigneti, apiari. Landart. Per tutti. Una passeggiata molto facile da fare con gli anziani e i più piccoli (molte panchine). La visita al museo è riservata agli escursionisti.
Español :
Una magnífica escuela de huerta que presenta los productos de la Tarentaise: huertos, viñedos, colmenas. Landart. Para todos. Un paseo muy fácil de hacer con los mayores y los pequeños (muchos bancos). La visita al museo es para excursionistas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme