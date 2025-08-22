Le Viaur à Bor-et-Bar (lâchers de truites) Bor-et-Bar Aveyron
Le Viaur à Bor-et-Bar (lâchers de truites) Bor-et-Bar Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Le Viaur à Bor-et-Bar (lâchers de truites)
Le Viaur à Bor-et-Bar (lâchers de truites) 12270 Bor-et-Bar Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Le Viaur, une belle rivière dans un site accessible.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Viaur, a beautiful river in an accessible site.
Deutsch :
Der Viaur, ein schöner Fluss in einem zugänglichen Gebiet.
Italiano :
Il Viaur, un bellissimo fiume in una posizione accessibile.
Español :
El Viaur, un hermoso río en un lugar accesible.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-27 par ADT Aveyron