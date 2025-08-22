Le Viaur à Bor-et-Bar (lâchers de truites) Bor-et-Bar Aveyron

Le Viaur à Bor-et-Bar (lâchers de truites)

Le Viaur à Bor-et-Bar (lâchers de truites) 12270 Bor-et-Bar Aveyron Occitanie

Le Viaur, une belle rivière dans un site accessible.

English :

The Viaur, a beautiful river in an accessible site.

Deutsch :

Der Viaur, ein schöner Fluss in einem zugänglichen Gebiet.

Italiano :

Il Viaur, un bellissimo fiume in una posizione accessibile.

Español :

El Viaur, un hermoso río en un lugar accesible.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-27 par ADT Aveyron