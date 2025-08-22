Le vieux Chêne Muirancourt Oise

Le vieux Chêne A pieds Facile

Le vieux Chêne Place de l’église 60640 Muirancourt Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 7700.0 Tarif :

Situé au cœur de la moyenne vallée de l’Oise protégée pour la qualité de sa flore par l’Union européenne, le Noyonnais est un territoire aux paysages variés constitué de prairies, de forêts, de rivières et d’étangs.

Emblématique du village de Muirancourt, un chêne tri-centennaire a été utilisé comme observatoire pendant la première guerre mondiale. Il était le point d’orgue de cette randonnée de 7,5 km.

Le vieux chêne a été utilisé comme observatoire, comme en témoignent les barreaux métalliques plantés dans le tronc. Il a résisté aux années et aux intempéries malgré son mauvais état. En 2005, un jeune chêne a été planté à proximité afin de le remplacer s’il s’avisait de dépérir. Le vieux chêne est tombé lors de la tempête de l’hiver 2009.

Situé en fin de parcours, le chêne marque également un point de vue remarquable du circuit de randonnée.

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le vieux Chêne

Situated in the heart of the mid-Oise valley, protected by the European Union for the quality of its flora, the Noyonnais region offers a varied landscape of meadows, forests, rivers and ponds.

Emblematic of the village of Muirancourt, a three-hundred-year-old oak tree was used as an observatory during the First World War. It was the highlight of this 7.5 km hike.

The old oak was used as an observatory, as evidenced by the metal bars planted in the trunk. Despite its poor condition, it has stood the test of time and the elements. In 2005, a young oak tree was planted nearby to replace it should it wither. The old oak fell during the winter storm of 2009.

Located at the end of the route, the oak also marks a remarkable viewpoint on the hiking trail.

Deutsch : Le vieux Chêne

Das Noyonnais liegt im Herzen des mittleren Oise-Tals, das von der Europäischen Union aufgrund der Qualität seiner Flora geschützt wird. Es ist ein Gebiet mit vielfältigen Landschaften, die aus Wiesen, Wäldern, Flüssen und Teichen bestehen.

Das Wahrzeichen des Dorfes Muirancourt ist eine dreihundert Jahre alte Eiche, die während des Ersten Weltkriegs als Observatorium genutzt wurde. Sie war der Höhepunkt dieser 7,5 km langen Wanderung.

Die alte Eiche wurde als Observatorium genutzt, wie die in den Stamm getriebenen Metallstäbe belegen. Sie hat die Jahre und das Wetter trotz ihres schlechten Zustands überstanden. Im Jahr 2005 wurde in der Nähe eine junge Eiche gepflanzt, um sie zu ersetzen, falls sie absterben sollte. Die alte Eiche fiel während des Sturms im Winter 2009 um.

Die Eiche befindet sich am Ende des Weges und markiert außerdem einen bemerkenswerten Aussichtspunkt auf der Wanderroute.

Italiano :

Situato nel cuore della media valle dell’Oise, protetto dall’Unione Europea per la qualità della sua flora, il Noyonnais è un’area di paesaggi variegati fatta di prati, foreste, fiumi e stagni.

Emblematica del villaggio di Muirancourt, una quercia di trecento anni è stata utilizzata come osservatorio durante la Prima guerra mondiale. È il punto culminante di questa passeggiata di 7,5 km.

La vecchia quercia fu utilizzata come osservatorio, come testimoniano le barre metalliche piantate nel tronco. Nonostante le sue cattive condizioni, ha resistito al tempo e alle intemperie. Nel 2005 è stata piantata nelle vicinanze una giovane quercia per sostituirla in caso di morte. La vecchia quercia è caduta durante la tempesta invernale del 2009.

Situata alla fine del percorso, la quercia segna anche un punto di osservazione notevole sul circuito escursionistico.

Español : Le vieux Chêne

Situado en el corazón del valle medio del Oise, protegido por la Unión Europea por la calidad de su flora, el Noyonnais es una zona de paisajes variados formada por prados, bosques, ríos y estanques.

Emblemático del pueblo de Muirancourt, un roble tricentenario sirvió de observatorio durante la Primera Guerra Mundial. Fue el punto culminante de este paseo de 7,5 km.

El viejo roble fue utilizado como observatorio, como demuestran las barras metálicas plantadas en el tronco. A pesar de su mal estado, ha resistido el paso del tiempo y los elementos. En 2005, se plantó cerca un roble joven para sustituirlo en caso de que se muriera. El viejo roble cayó durante la tormenta invernal de 2009.

Situado al final de la ruta, el roble también marca un notable mirador en el circuito de senderismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France