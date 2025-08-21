Le vieux Craonne Craonne Aisne

Le vieux Craonne A pieds

Le vieux Craonne Du parking de l’arboretum du Vieux Craonne 02160 Craonne Aisne Hauts-de-France

Ce petit parcours nous entraîne à la recherche des vestiges de l’ancien village de Craonne, rendu célèbre par la chanson des mutins, et qui fut entièrement rasé lors de la guerre puis reconstruit en contrebas quelques années plus tard. Cet itinéraire émouvant est ponctué de quelques panneaux d’information qui permettent de retrouver les traces de l’ancien village et de ses habitants, mais aussi de s’initier à la botanique.

English :

This short trail takes us on a search for the remains of the old village of Craonne, made famous by the mutineers’ song, which was completely razed to the ground during the war and rebuilt below a few years later. This moving itinerary is punctuated by a few information panels which allow us to find the traces of the old village and its inhabitants, but also to learn about botany.

Deutsch :

Dieser kurze Rundgang führt uns auf die Suche nach den Überresten des alten Dorfes Craonne, das durch das Lied der Meuterer berühmt wurde, während des Krieges vollständig dem Erdboden gleichgemacht und einige Jahre später unterhalb des Dorfes wieder aufgebaut wurde. Diese bewegende Route wird von einigen Informationstafeln unterbrochen, auf denen man die Spuren des alten Dorfes und seiner Bewohner finden kann, aber auch in die Botanik eingeführt wird.

Italiano :

Questo breve percorso ci porta alla ricerca dei resti dell’antico villaggio di Craonne, reso famoso dalla canzone degli ammutinati, che fu completamente raso al suolo durante la guerra e poi ricostruito di seguito pochi anni dopo. Questo itinerario in movimento è scandito da una serie di pannelli informativi che permettono di ritrovare le tracce dell’antico villaggio e dei suoi abitanti, ma anche di apprendere nozioni di botanica.

Español :

Esta corta ruta nos lleva en busca de los restos del antiguo pueblo de Craonne, que se hizo famoso por la canción de los amotinados, y que fue completamente arrasado durante la guerra y reconstruido abajo unos años después. Este itinerario conmovedor está salpicado de varios paneles informativos que permiten encontrar las huellas del antiguo pueblo y sus habitantes, pero también aprender sobre botánica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-30 par Agence Aisne Tourisme