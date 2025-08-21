Le vieux moulin PR n°40 Brugheas Allier
Le vieux moulin PR n°40 Face à la SPA 03700 Brugheas Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Entre la forêt de la Boucharde et la forêt de Montpensier, cette agréable randonnée vous amène dans différents hameaux de Brugheas.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
Between the Boucharde and Montpensier forests, this pleasant hike takes you to various hamlets in Brugheas.
Zwischen dem Wald von La Boucharde und dem Wald von Montpensier führt Sie diese angenehme Wanderung zu verschiedenen Weilern von Brugheas.
Tra la foresta di Boucharde e quella di Montpensier, questa piacevole passeggiata attraversa diverse frazioni di Brugheas.
Entre el bosque de Boucharde y el bosque de Montpensier, este agradable paseo le llevará por varias aldeas de Brugheas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme