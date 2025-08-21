Le vieux moulin PR n°40 Brugheas Allier

Le vieux moulin PR n°40

Le vieux moulin PR n°40 Face à la SPA 03700 Brugheas Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Entre la forêt de la Boucharde et la forêt de Montpensier, cette agréable randonnée vous amène dans différents hameaux de Brugheas.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Le vieux moulin PR n°40

Between the Boucharde and Montpensier forests, this pleasant hike takes you to various hamlets in Brugheas.

Deutsch : Le vieux moulin PR n°40

Zwischen dem Wald von La Boucharde und dem Wald von Montpensier führt Sie diese angenehme Wanderung zu verschiedenen Weilern von Brugheas.

Italiano :

Tra la foresta di Boucharde e quella di Montpensier, questa piacevole passeggiata attraversa diverse frazioni di Brugheas.

Español : Le vieux moulin PR n°40

Entre el bosque de Boucharde y el bosque de Montpensier, este agradable paseo le llevará por varias aldeas de Brugheas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme