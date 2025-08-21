Le Vieux Tilleul Besançon Doubs

Le Vieux Tilleul A pieds Difficulté moyenne

Le Vieux Tilleul Les Grandes Baraques 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12300.0 Tarif :

Le sentier Saint-Nicolas nous conduit sur terrain plat aux “Fonds de Chailluz”. On longe ensuite les terres agricoles avant de gravir un dénivelé de 50 m pour découvrir le plus vieil arbre de la forêt. Retour par les Petites Baraques.

Difficulté moyenne

https://datasets.grandbesancon.fr/fichiers/rando/chailluz/sentierschailluz.pdf

English :

The Saint-Nicolas trail leads us on flat ground to the Fonds de Chailluz . We then walk along the farmlands before climbing a 50 m difference in altitude to discover the oldest tree in the forest. Return by the Petites Baraques.

Deutsch :

Der Pfad Saint-Nicolas führt uns auf ebenem Gelände zu den Fonds de Chailluz . Danach geht es an landwirtschaftlichen Flächen vorbei, bevor Sie einen Höhenunterschied von 50 m überwinden, um den ältesten Baum des Waldes zu entdecken. Rückweg über die Petites Baraques.

Italiano :

Il sentiero di Saint-Nicolas ci conduce in piano al Fonds de Chailluz . Si cammina poi su terreni agricoli prima di salire di 50 m per scoprire l’albero più vecchio della foresta. Ritorno attraverso le Petites Baraques.

Español :

El camino de Saint-Nicolas nos conduce por terreno llano hasta el Fonds de Chailluz . A continuación, caminamos por tierras de cultivo antes de subir 50 m para descubrir el árbol más viejo del bosque. Regreso por las Petites Baraques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data