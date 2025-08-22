Le village de la Croix par la Corniche Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie
Le village de la Croix par la Corniche Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie vendredi 1 mai 2026.
Le village de la Croix par la Corniche Randonnée pédestre en boucle
Le village de la Croix par la Corniche Randonnée pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un itinéraire de choix bien adapté pour une demi-journée en famille qui permet de découvrir le village de la Croix (site classé).
https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08
English : Le village de la Croix par la Corniche Loop walk
A great half-day outing to enjoy as a family and to explore the village of La Croix (a designated historic site).
Deutsch :
Eine ausgesuchte Route, die sich gut für einen halben Tag mit der Familie eignet und auf der man das Dorf La Croix (site classé) entdecken kann.
Italiano :
Si tratta di un ottimo itinerario per una gita di mezza giornata in famiglia alla scoperta del villaggio di La Croix (sito classificato).
Español : Le village de la Croix par la Corniche paseo circular
Un selecto itinerario ideal para pasar medio día en familia y conocer el pueblo de La Croix, declarado de interés turístico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme