Le village sur son coteau perché Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Le village sur son coteau perché A pieds

Le village sur son coteau perché 5 Rue du 8 Mai 1945 37130 Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 6500.0 Tarif :

La silhouette du village domine de très loin la vallée de la Loire. La balade promet de beaux panoramas, et quelques descentes assez raides sur des sentiers ombragés. Prévoir un passage dans un pierrier qui peut être humide l’hiver.

+33 2 47 96 58 22

English : The village on its perched hillside

The silhouette of the village dominates the Loire Valley from afar. The walk offers fine panoramic views, and some steep descents on shady paths. Be prepared for a passage through scree, which can be damp in winter.

Deutsch : Das Dorf auf seinem hochgelegenen Hügel

Die Silhouette des Dorfes überragt weithin sichtbar das Loiretal. Die Wanderung bietet schöne Panoramen und einige steile Abstiege auf schattigen Pfaden. Planen Sie eine Passage über ein Geröllfeld ein, das im Winter feucht sein kann.

Italiano :

La sagoma del villaggio domina da lontano la valle della Loira. La passeggiata offre splendide viste panoramiche e alcune discese piuttosto ripide su sentieri ombreggiati. Preparatevi a un passaggio attraverso i ghiaioni, che possono essere umidi in inverno.

Español : El pueblo en lo alto de una colina

La silueta del pueblo domina desde lejos el valle del Loira. El paseo ofrece hermosas vistas panorámicas y algunos descensos bastante pronunciados por senderos sombreados. Prepárese para atravesar pedregales, que pueden estar húmedos en invierno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire