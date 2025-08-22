Le volcan des Causses Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron

Le volcan des Causses

Le volcan des Causses 12250 Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron Occitanie

Au coeur des avant-causses, une boucle sur les contreforts du cratère volcanique près duquel s’est bâti le village d’Alcapiès, émaillée de gisements de fossiles qui raviront les géologues en herbe.

English : The volcano of the Causses

In the heart of the lower plateaus, a loop trail runs along the slopes of the volcanic crater beside which the village of Alcapiès was built, dotted with fossil deposits that will delight budding geologists.

Deutsch :

Im Herzen der Avant Causses verläuft dieser Rundweg an den Ausläufern des Vulkankraters, in dessen Nähe das Dorf Alcapiès erbaut wurde, und ist gespickt mit Fossilienvorkommen, die angehende Geologen begeistern werden.

Italiano :

Nel cuore delle montagne dell’Avant-Causses, un anello ai piedi del cratere vulcanico vicino al quale è sorto il villaggio di Alcapiès, costellato di depositi fossili che faranno la gioia dei geologi in erba.

Español : El volcán de los Causses

En el corazón de los ante-altiplanos, un recorrido en bucle bordea las laderas del cráter volcánico junto al cual se construyó el pueblo de Alcapiès, salpicado de yacimientos fósiles que encantarán a los geólogos en ciernes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron