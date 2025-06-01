Le Voliard Pierrefonds Oise

Le Voliard Pierrefonds Oise vendredi 1 août 2025.

Le Voliard A pieds Difficulté moyenne

Le Voliard Rue du Beaudon, sur le parking du terrain de tennis 60350 Pierrefonds Oise Hauts-de-France

Durée : 100 Distance : 6700.0 Tarif :

À l’ombre des hautes futaies de hêtres et du puissant château de Pierrefonds, l’itinéraire emprunte les chemins de l’Histoire. Il croise l’ancienne chaussée Brunehaut pour offrir un point de vue sur Pierrefonds, son lac et son château avant de pénétrer dans l’Impériale forêt de Compiègne.

English : Le Voliard

In the shadow of tall beech forests and the mighty Château de Pierrefonds, the route follows the paths of history. It crosses the ancient Brunehaut causeway to offer a view of Pierrefonds, its lake and castle, before entering the Imperial Forest of Compiègne.

Deutsch : Le Voliard

Im Schatten der hohen Buchenwälder und des mächtigen Schlosses von Pierrefonds folgt die Route den Pfaden der Geschichte. Er kreuzt die alte Chaussée Brunehaut und bietet einen Ausblick auf Pierrefonds, seinen See und sein Schloss, bevor er in den kaiserlichen Wald von Compiègne eintritt.

Italiano :

All’ombra di alte foreste di faggi e del possente castello di Pierrefonds, il percorso segue i sentieri della storia. Attraversa l’antica strada rialzata di Brunehaut per offrire una vista su Pierrefonds, il suo lago e il suo castello prima di entrare nella Foresta Imperiale di Compiègne.

Español : Le Voliard

A la sombra de altos bosques de hayas y del imponente castillo de Pierrefonds, la ruta sigue los caminos de la historia. Atraviesa la antigua calzada de Brunehaut para ofrecer una vista de Pierrefonds, su lago y su castillo antes de adentrarse en el Bosque Imperial de Compiègne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France