L’eau au fil des siècles en Val de Cher Label Balade en Touraine Azay-sur-Cher Indre-et-Loire

L'eau au fil des siècles en Val de Cher Label Balade en Touraine

L'eau au fil des siècles en Val de Cher 37270 Azay-sur-Cher Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Entre rive gauche et rive droite, cette balade le long du Cher permet de découvrir un environnement naturel et patrimonial exceptionnel entre moulin, ports, barrage et châteaux.

English : Water over the centuries in Val de Cher Balade en Touraine label

Between the left and the right banks of the river, this rumble runs alongside the river Cher, offering the chance to discover an exceptional natural and historic environment boasting a mill, ports, a dam and castles.

Deutsch : Wasser im Laufe der Jahrhunderte im Val de Cher Label Balade en Touraine

Zwischen linkem und rechtem Ufer bietet diese Wanderung entlang des Flusses Cher die Möglichkeit, eine außergewöhnliche Natur- und Kulturerbe-Umgebung zwischen Mühlen, Häfen, Dämmen und Schlössern zu entdecken.

Italiano :

Tra la riva destra e quella sinistra, questa passeggiata lungo lo Cher permette di scoprire un ambiente naturale e patrimoniale eccezionale tra mulini, porti, dighe e castelli.

Español : El agua a lo largo de los siglos en Val de Cher Balade en Touraine Label

Entre las orillas izquierda y derecha, este paseo por el Cher permite descubrir un entorno natural y patrimonial excepcional entre molinos, puertos, presas y castillos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire