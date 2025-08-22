L’échappée royale Boucle vélo n°1 Loches Indre-et-Loire

L’échappée royale Boucle vélo n°1 En VTC

L’échappée royale Boucle vélo n°1 37600 Loches Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 18000.0 Tarif :

Le temps d’une boucle, prenez vous pour un roi sur sa monture ! Vous quitterez votre résidence royale à Loches, admirerez les ruelles médiévales, visiterez Beaulieu la monastique, avant de filer vers la forêt, terrain de chasse privilégié des rois de France.

English : The royal escape Bike loop n°1

Take a ride like a king on his horse! You will leave your royal residence in Loches, admire the medieval alleys, visit Beaulieu the monastery, before heading for the forest, the favourite hunting ground of the kings of France.

Deutsch : Die königliche Flucht Radrunde Nr. 1

Nehmen Sie sich die Zeit für eine Rundfahrt und fühlen Sie sich wie ein König auf seinem Pferd! Sie verlassen Ihre königliche Residenz in Loches, bewundern die mittelalterlichen Gassen, besuchen das klösterliche Beaulieu und reiten dann in den Wald, das bevorzugte Jagdgebiet der französischen Könige

Italiano :

Fate un giro come un re sul suo cavallo! Lascerete la vostra residenza reale a Loches, ammirerete le strade medievali, visiterete il monastero di Beaulieu, prima di dirigervi verso la foresta, il terreno di caccia preferito dai re di Francia.

Español : La escapada real Circuito ciclista n°1

¡Pasea como un rey en su caballo! Saldrá de su residencia real en Loches, admirará las calles medievales, visitará el monasterio de Beaulieu, antes de dirigirse al bosque, el coto de caza favorito de los reyes de Francia.

