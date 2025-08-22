L’Ecoret Chivres-en-Laonnois Aisne

L’Ecoret En VTT

L’Ecoret Place de la Mairie 02350 Chivres-en-Laonnois Aisne Hauts-de-France



C’est dans les marais et les cultures que se déroule ce parcours à VTT, à la découverte du château de Barive

(18 e siècle), au milieu d’un agréable bocage, et du château Duperdussin (20 e siècle).

English :

This mountain bike trail takes you through marshland and farmland to discover Château de Barive

(18 th century) and Château Duperdussin (20 th century).

Deutsch :

Diese Mountainbike-Tour führt durch Sumpf- und Kulturlandschaften, vorbei am Château de Barive (18

(18. Jh.), inmitten einer lieblichen Heckenlandschaft, und das Schloss Duperdussin (20. Jh.).

Italiano :

Questo percorso in mountain bike attraversa paludi e terreni agricoli per scoprire il Castello di Barive (XVIII secolo), immerso in un piacevole terreno agricolo con siepi, e Château Duperdussin (XX secolo).

(XVIII secolo), immerso in un piacevole terreno agricolo con siepi, e Château Duperdussin (XX secolo).

Español :

Esta ruta en bicicleta de montaña le llevará a través de pantanos y tierras de cultivo para descubrir el Castillo de Barive (siglo XVIII) y el Castillo Duperdussin (siglo XX)

(siglo XVIII), rodeado de agradables setos, y el castillo Duperdussin (siglo XX).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2006-01-17 par Agence Aisne Tourisme