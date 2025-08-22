L’ELIXIR DU SUD Grasse Alpes-Maritimes

L’ELIXIR DU SUD

L’ELIXIR DU SUD 21 chemin de Blumenthal 06130 Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Embarquez pour un voyage sensoriel au cœur des oliveraies envoûtantes, où chaque goutte d’huile d’olive raconte l’histoire passionnante du terroir méditerranéen

https://www.departement06.fr/

English :

Embark on a sensory journey through enchanting olive groves, where every drop of olive oil tells the fascinating story of the Mediterranean terroir.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf eine Reise der Sinne durch die bezaubernden Olivenhaine, wo jeder Tropfen Olivenöl die spannende Geschichte des Mittelmeerraums erzählt

Italiano :

Intraprendete un viaggio sensoriale attraverso incantevoli uliveti, dove ogni goccia di olio d’oliva racconta l’affascinante storia della regione mediterranea

Español :

Embárquese en un viaje sensorial a través de encantadores olivares, donde cada gota de aceite de oliva cuenta la fascinante historia de la región mediterránea

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme