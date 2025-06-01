Lembeye le chemin de la Ligne Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Lembeye le chemin de la Ligne Lembeye Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Lembeye le chemin de la Ligne A pieds Facile

Fédération Française de Randonnée Lembeye le chemin de la Ligne place Marcadieu 64350 Lembeye Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

C’est un voyage dans le temps qu’évoque cette promenade. De 1904 à 1931, le Vic-Bilh était traversé par la ligne de chemin de fer à vapeur, qui reliait Pau à Lembeye. Au fil de ce chemin, vous découvrirez plusieurs ouvrages (ponts, descentes d’eau, talus empierrés…) qui témoignent de ce passage.

Facile

https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/ +33 5 59 68 28 78

English : Lembeye le chemin de la Ligne

This walk takes you back in time. From 1904 to 1931, the Vic-Bilh region was crossed by the steam railroad line that linked Pau to Lembeye. Along the way, you’ll discover a number of structures (bridges, water downpipes, stone embankments, etc.) that bear witness to this passage.

Deutsch : Lembeye le chemin de la Ligne

Es ist eine Reise in die Vergangenheit, an die dieser Spaziergang erinnert. Von 1904 bis 1931 wurde das Vic-Bilh von der Dampfeisenbahnlinie durchquert, die Pau mit Lembeye verband. Entlang des Weges entdecken Sie mehrere Bauwerke (Brücken, Wasserabflüsse, geschotterte Böschungen usw.), die von dieser Passage zeugen.

Italiano :

È un viaggio nel tempo quello che questa passeggiata evoca. Dal 1904 al 1931, il Vic-Bilh è stato attraversato dalla linea ferroviaria a vapore che collegava Pau a Lembeye. Lungo il percorso si scoprono diverse strutture (ponti, pluviali, argini in pietra, ecc.) che testimoniano questo passaggio.

Español : Lembeye le chemin de la Ligne

Es un viaje en el tiempo lo que evoca este paseo. De 1904 a 1931, el Vic-Bilh fue atravesado por la línea de ferrocarril de vapor, que unía Pau con Lembeye. A lo largo del camino, descubrirá varias estructuras (puentes, bajantes de agua, terraplenes de piedra, etc.) que dan testimonio de este paso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine