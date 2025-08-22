L’Encloître Randonnée en Nord-Touraine Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire

L’Encloître Randonnée en Nord-Touraine A pieds

L’Encloître Randonnée en Nord-Touraine Place de l’Église 37360 Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 270 Distance : 18700.0 Tarif :

Le circuit de l’Encloître à Rouziers-de-Touraine est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez le centre-bourg de ce charmant village, l’étang de Bourmay et le Prieuré de l’Encloître en Chaufournais !

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : L’Encloître Hiking in Nord-Touraine

The Encloître trail in Rouziers-de-Touraine is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the village center of this charming village, the Bourmay pond and the Prieuré de l’Encloître en Chaufournais!

Deutsch : L’Encloître Wandern in Nord-Touraine

Der Encloître-Rundweg in Rouziers-de-Touraine trägt das Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband). Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie den Ortskern dieses charmanten Dorfes, den Teich von Bourmay und die Priorei von Encloître en Chaufournai

Italiano :

Il sentiero Encloître di Rouziers-de-Touraine ha ottenuto il marchio della Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa deliziosa passeggiata, scoprirete il centro di questo affascinante villaggio, lo stagno di Bourmay e il Prieuré de l’Encloître en Chaufournais!

Español : L’Encloître Senderismo en Nord-Touraine

El sendero del Encloître de Rouziers-de-Touraine ha sido galardonado con el sello de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante este agradable paseo, descubrirá el centro de este encantador pueblo, el estanque de Bourmay y el Prieuré de l’Encloître en Chaufournais

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire