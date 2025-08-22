Les 2 Alpes en vélo électrique Mizoën Isère

Les 2 Alpes en vélo électrique

Les 2 Alpes en vélo électrique 38142 Mizoën Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Un itinéraire entre Mizoën et sa voisine d’en face, Les 2 Alpes. Cet itinéraire sans effort vous propose une balade tout en découvrant la station. Vous pouvez en profiter pour flâner entre musée, shopping, terrasses et baignade au lac de la Buissonnière.

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 79 22 00

English : Les Deux Alpes by e-bike

This route takes you from Mizoën to its neighbour on the opposite side, Les Deux Alpes. With little effort, you can make the most of your ride to explore the resort, with its museums, shops, terraces and swimming in the Lac de la Buissonnière.

Deutsch :

Eine Route zwischen Mizoën und seinem gegenüberliegenden Nachbarn, Les 2 Alpes. Diese mühelose Route bietet Ihnen einen Spaziergang, während Sie den Ort entdecken. Sie können die Gelegenheit nutzen, um zwischen Museum, Shopping, Terrassen und Schwimmen am Lac de la Buissonnière zu flanieren.

Italiano :

Un itinerario tra Mizoën e il suo vicino dirimpettaio, Les 2 Alpes. Questo itinerario senza sforzo vi offre una passeggiata alla scoperta del resort. Potete approfittarne per passeggiare tra musei, shopping, terrazze e bagni al lago Buissonnière.

Español :

Un itinerario entre Mizoën y su vecino de enfrente, Les 2 Alpes. Este itinerario sin esfuerzo le ofrece un paseo mientras descubre el complejo. Puede aprovechar para pasear entre museos, tiendas, terrazas y bañarse en el lago de la Buissonnière.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme