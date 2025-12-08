Les 2 combes Saint-Julien-lès-Russey Doubs
Les 2 combes Saint-Julien-lès-Russey Doubs vendredi 1 mai 2026.
Les 2 combes A pieds Très difficile
Les 2 combes Village bas (église), Saint-Julien-lès-Russey 25210 Saint-Julien-lès-Russey Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 13190.0 Tarif :
La reculée de Varin un coin de nature sauvage et préservé.
Très difficile
https://explore.doubs.fr/trek/196
English :
La reculée de Varin: a wild, unspoilt corner of nature.
Deutsch :
La reculée de Varin: ein wildes und unberührtes Stück Natur.
Italiano :
La reculée de Varin: un angolo di natura selvaggia e incontaminata.
Español :
La reculée de Varin: un rincón de naturaleza salvaje y virgen.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data