Les 25 incontournables de Verdun Verdun Meuse

Les 25 incontournables de Verdun Adultes Voiture

Les 25 incontournables de Verdun Office de tourisme du Grand Verdun 55100 Verdun Meuse Grand Est

Durée : 120 Distance : Tarif :

Embarquez pour un fascinant circuit pédestre à la découverte des 25 plus beaux monuments de Verdun. Ce parcours vous transporte à travers plus de 1500 ans d’histoire, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, en passant par les temps modernes.

Explorez les richesses historiques et architecturales de Verdun, chaque monument racontant une part de l’histoire de la ville. Découvrez les trésors cachés et les édifices emblématiques qui ont façonné Verdun à travers les siècles.

Plongez dans ce voyage captivant et enrichissant, où chaque pas révèle une nouvelle époque et de nouvelles histoires à raconter.

http://www.tourisme-verdun.com/ +33 3 29 86 14 18

English :

Embark on a fascinating walking tour of Verdun’s 25 most beautiful monuments. The tour takes you through over 1500 years of history, from the Middle Ages to modern times.

Explore Verdun’s rich history and architecture, with each monument telling a part of the city’s story. Discover the hidden treasures and iconic buildings that have shaped Verdun over the centuries.

Immerse yourself in this captivating and rewarding journey, where every step reveals a new era and new stories to tell.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf einen faszinierenden Rundgang zu Fuß zu den 25 schönsten Sehenswürdigkeiten Verduns. Dieser Rundgang führt Sie durch mehr als 1500 Jahre Geschichte, vom Mittelalter über die Neuzeit bis hin zur Gegenwart.

Erkunden Sie den historischen und architektonischen Reichtum Verduns, wobei jedes Denkmal einen Teil der Geschichte der Stadt erzählt. Entdecken Sie verborgene Schätze und symbolträchtige Gebäude, die Verdun im Laufe der Jahrhunderte geformt haben.

Tauchen Sie ein in diese fesselnde und bereichernde Reise, bei der jeder Schritt eine neue Epoche enthüllt und neue Geschichten zu erzählen hat.

Italiano :

Partite per un’affascinante visita a piedi dei 25 monumenti più belli di Verdun. L’itinerario vi farà ripercorrere più di 1.500 anni di storia, dal Medioevo ai tempi moderni.

Esplorate i tesori storici e architettonici di Verdun, ogni monumento racconta una parte della storia della città. Scoprite i tesori nascosti e gli edifici simbolo che hanno plasmato Verdun nel corso dei secoli.

Immergetevi in questo viaggio affascinante e gratificante, dove ogni passo rivela una nuova epoca e nuove storie da raccontare.

Español :

Embárquese en un fascinante recorrido a pie por los 25 monumentos más bellos de Verdún. La ruta le llevará a través de más de 1.500 años de historia, desde la Edad Media hasta la época moderna.

Explore los tesoros históricos y arquitectónicos de Verdún, cada monumento cuenta una parte de la historia de la ciudad. Descubra los tesoros ocultos y los edificios emblemáticos que han dado forma a Verdún a lo largo de los siglos.

Sumérjase en este viaje cautivador y gratificante, donde cada paso revela una nueva era y nuevas historias que contar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Système d’information touristique Lorrain