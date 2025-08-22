Les 3 clochers La Neuville-Roy Oise

Les 3 clochers A pieds Facile

Les 3 clochers Eglise St Médard, 7 Rue de Paris 60190 La Neuville-Roy Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :

Une balade qui permet de découvrir le village de La Neuville Roy avec ses des vues imprenables sur les clochers de Cressonsacq, Pronleroy et celui du Hameau de Beaupuits (Grandvillers Aux Bois).

A La Neuville Roy, l’Eglise St Médard classé Monument Historique fut incendiée en 1649 puis restaurée. Au sein du cimetière se trouve la chapelle Ste Madeleine (18ème siècle). Sur le site de l’ancien château fort, il reste les vestiges d’un donjon.

English : Les 3 clochers

This walk takes in the village of La Neuville Roy, with its breathtaking views over the bell towers of Cressonsacq, Pronleroy and Hameau de Beaupuits (Grandvillers Aux Bois).

In La Neuville Roy, the Church of St. Médard, listed as a historic monument, was burnt down in 1649 and subsequently restored. The 18th-century Ste Madeleine chapel is located in the cemetery. On the site of the former fortified castle, the remains of a keep remain.

Deutsch : Les 3 clochers

Ein Spaziergang, bei dem Sie das Dorf La Neuville Roy mit seinen atemberaubenden Ausblicken auf die Kirchtürme von Cressonsacq, Pronleroy und den Kirchturm des Weilers Beaupuits (Grandvillers Aux Bois) entdecken können.

In La Neuville Roy steht die Kirche St Médard unter Denkmalschutz, die 1649 niedergebrannt und anschließend restauriert wurde. Auf dem Friedhof befindet sich die Kapelle Ste Madeleine (18. Jahrhundert). Auf dem Gelände der ehemaligen Burg sind noch die Überreste eines Wachturms zu sehen.

Italiano :

Questa passeggiata tocca il villaggio di La Neuville Roy, con una vista mozzafiato sui campanili di Cressonsacq, Pronleroy e l’Hameau de Beaupuits (Grandvillers Aux Bois).

A La Neuville Roy, la chiesa di St Médard, classificata come monumento storico, fu incendiata nel 1649 e poi restaurata. La cappella di Ste Madeleine (XVIII secolo) si trova nel cimitero. Sul sito dell’antico castello fortificato rimangono i resti di un torrione.

Español : Les 3 clochers

Este paseo recorre el pueblo de La Neuville Roy, con sus impresionantes vistas de los campanarios de Cressonsacq, Pronleroy y el Hameau de Beaupuits (Grandvillers Aux Bois).

En La Neuville Roy, la iglesia de St Médard, declarada Monumento Histórico, fue incendiada en 1649 y luego restaurada. La capilla de Ste Madeleine (siglo XVIII) se encuentra en el cementerio. En el emplazamiento del antiguo castillo fortificado quedan los restos de una torre del homenaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par SIM Hauts-de-France