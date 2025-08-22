Les 3 cols Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

Les 3 cols

Les 3 cols 04400 Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Préparez-vous à relever le défi des 3 cols. Enchaînez les cols d’Allos, des Champs et de la Cayolle pour goûter à la beauté de la Vallée d’Ubaye. Votre récompense des panoramas à couper le souffle et le sentiment d’avoir vécu quelque chose de grand.

+33 4 92 81 04 71

English : The 3 passes

An ideal playground between Haute-Provence, Verdon and Var, this ride will allow you to discover a winding mountain road with the ascent of three mythical passes: the Col d’Allos, the Col des Champs and the Col de la Cayolle.

Deutsch :

Bereiten Sie sich auf die Herausforderung der 3 Pässe vor. Fahren Sie über den Col d’Allos, den Col des Champs und den Col de la Cayolle, um die Schönheit des Vallée d?Ubaye zu erleben. Ihr Lohn: atemberaubende Panoramen und das Gefühl, etwas Großes erlebt zu haben.

Italiano :

Terreno di gioco ideale tra Haute-Provence, Verdon e Var, questo percorso vi permetterà di scoprire una tortuosa strada di montagna con l’ascesa di tre passi mitici: il Col d’Allos, il Col des Champs e il Col de la Cayolle.

Español :

Prepárese para el desafío de los 3 cols. Enfréntate a los collados d’Allos, des Champs y de la Cayolle para disfrutar de la belleza del valle de Ubaye. Su recompensa: panoramas impresionantes y la sensación de haber vivido algo grande.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme