Les 3 Cols Étape 1 Du parking du Pont de la Pêche au refuge de Péclet-Polset Pralognan-la-Vanoise Savoie

Les 3 Cols Étape 1 Du parking du Pont de la Pêche au refuge de Péclet-Polset

Les 3 Cols Étape 1 Du parking du Pont de la Pêche au refuge de Péclet-Polset Pralognan La Vanoise (Parking du Pont de la Pêche) 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez 3 jours autour de la pointe des Corneillers. Chaque étape est magnifique, vous longerez de très beaux lacs et les panoramas sur les glaciers sont sublimes.

https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : The 3 Passes Stage 1 From the Pont de la Pêche car park to the Péclet-Polset refuge

Set off for 3 days around the Pointe des Corneillers. Each stage is magnificent, with beautiful lakes and sublime views of the glaciers.

Deutsch :

Machen Sie sich drei Tage lang auf den Weg rund um die Pointe des Corneillers. Jede Etappe ist wunderschön, Sie werden an wunderschönen Seen vorbeikommen und die Panoramen auf die Gletscher sind überwältigend.

Italiano :

Partite per 3 giorni intorno alla Pointe des Corneillers. Ogni tappa è magnifica, con splendidi laghi e viste sublimi sui ghiacciai.

Español : Les 3 Cols Etapa 1 Del aparcamiento del Pont de la Pêche al refugio Péclet-Polset

Partiremos durante 3 días alrededor de la Pointe des Corneillers. Cada etapa es magnífica, con hermosos lagos y sublimes vistas de los glaciares.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-27 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme