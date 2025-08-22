Les 3 Cols Randonnée pédestre en itinérance sur 3 jours Pralognan-la-Vanoise Savoie

Les 3 Cols Randonnée pédestre en itinérance sur 3 jours

Les 3 Cols Randonnée pédestre en itinérance sur 3 jours Pralognan La Vanoise (Parking du Pont de la Pêche) 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez 3 jours autour de la pointe des Corneillets. Chaque étape est magnifique, vous longerez de très beaux lacs et les panoramas sur les glaciers sont sublimes.

https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Les 3 Cols 3-day itinerant walking tour

Set off for 3 days around the Pointe des Corneillets. Each stage is magnificent, with beautiful lakes and sublime views of the glaciers.

Deutsch :

Machen Sie sich drei Tage lang auf den Weg rund um die Pointe des Corneillets. Jede Etappe ist wunderschön, Sie fahren an wunderschönen Seen entlang und die Panoramen auf die Gletscher sind überwältigend.

Italiano :

Partite per 3 giorni intorno alla pointe des Corneillets. Ogni tappa è magnifica, con splendidi laghi e viste sublimi sui ghiacciai.

Español : Les 3 Cols Recorrido a pie de 3 días

Partiremos durante 3 días alrededor de la Pointe des Corneillets. Cada etapa es magnífica, con hermosos lagos y sublimes vistas de los glaciares.

