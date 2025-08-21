Les 4 chemins Berthecourt Oise
Les 4 chemins Berthecourt Oise vendredi 1 mai 2026.
Les 4 chemins A pieds Difficulté moyenne
Les 4 chemins Mairie, rue du château 60370 Berthecourt Oise Hauts-de-France
Durée : 135 Distance : 11000.0 Tarif :
Sur votre trajet, rencontrez divers points d’eau, tels que l’étang du ruisseau de Parisisfontaine, le Thérain mais aussi des mares propices à l’observation de la faune locale.
English : Les 4 chemins
Along the way, you’ll come across a number of water features, including the Parisisfontaine stream pond and the Thérain river, as well as ponds ideal for observing local wildlife.
Deutsch : Les 4 chemins
Auf Ihrem Weg treffen Sie auf verschiedene Wasserstellen, wie den Teich des Baches Parisisfontaine, den Fluss Thérain, aber auch Tümpel, die sich zur Beobachtung der örtlichen Tierwelt eignen.
Italiano :
Lungo il percorso si incontrano numerosi giochi d’acqua, tra cui il laghetto del torrente Parisisfontaine e il fiume Thérain, oltre a stagni ideali per avvistare la fauna locale.
Español : Les 4 chemins
A lo largo de la ruta, encontrará numerosas fuentes, como el estanque del arroyo Parisisfontaine y el río Thérain, así como estanques ideales para observar la fauna local.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France