Les Abbayes à V.T.T. Saint-Gobain Aisne

Les Abbayes à V.T.T. En VTT

Les Abbayes à V.T.T. Du parking des Roches de l'Ermitage dans la forêt de Saint-Gobain 02410 Saint-Gobain Aisne Hauts-de-France

Ce circuit extrêmement difficile est réservé aux spécialistes parfois trialisant , il demande de sérieuses notions de V.T.T.. Il évolue entre lisières et clairières, entre étangs et vestiges de lieux saints, quasiment millénaires, dans une forêt de hêtres parsemée de chênes aux noms évocateurs chênes de l’Europe, des Trois-Fillettes…

English :

This extremely difficult circuit is reserved for specialists: sometimes trivializing , it requires serious notions of mountain biking. It moves between edges and clearings, between ponds and remains of holy places, almost a thousand years old, in a beech forest dotted with oaks with evocative names: oaks of Europe, of the Three Girls…

Deutsch :

Diese äußerst schwierige Strecke ist nur für Spezialisten geeignet: Sie kann manchmal trialisierend sein und erfordert ernsthafte Mountainbike-Kenntnisse. Sie verläuft zwischen Waldrändern und Lichtungen, zwischen Teichen und Überresten heiliger Orte, die fast tausend Jahre alt sind, in einem Buchenwald, der von Eichen mit vielsagenden Namen durchsetzt ist: Eichen von Europa, von Trois-Fillettes…

Italiano :

Questo circuito estremamente difficile è riservato agli specialisti: a volte trialistico , richiede serie abilità in mountain bike. Si muove tra margini e radure, tra stagni e resti di luoghi sacri quasi millenari, in una faggeta punteggiata da querce dai nomi evocativi: querce d’Europa, di Trois-Fillettes…

Español :

Este circuito de extrema dificultad está reservado a los especialistas: a veces trialero , requiere serias habilidades en bicicleta de montaña. Se mueve entre lindes y claros, entre estanques y restos de lugares sagrados casi milenarios, en un hayedo salpicado de robles con nombres evocadores: robles de Europa, de Trois-Fillettes…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-23 par Agence Aisne Tourisme