Les Abbayes Saint-Gobain Aisne

Les Abbayes A pieds

Les Abbayes Du parking des Roches de l’Ermitage en forêt de Saint-Gobain 02410 Saint-Gobain Aisne Hauts-de-France

C’est un chemin entre lisières et clairières, entre étangs et vestiges de Iieux saints quasiment millénaires, dans une forêt de hêtres parsemés de chênes remarquables.

English :

It’s a path between edges and clearings, between ponds and the remains of almost thousand-year-old holy places, in a beech forest dotted with remarkable oaks.

Deutsch :

Es ist ein Weg zwischen Waldrändern und Lichtungen, zwischen Teichen und den Überresten fast tausendjähriger heiliger Stätten, in einem Buchenwald, der mit bemerkenswerten Eichen durchsetzt ist.

Italiano :

È un percorso tra confini e radure, tra stagni e resti di luoghi sacri quasi millenari, in un bosco di faggi punteggiato da notevoli querce.

Español :

Es un camino entre lindes y claros, entre estanques y restos de lugares sagrados casi milenarios, en un hayedo salpicado de notables robles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-13 par Agence Aisne Tourisme