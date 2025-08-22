Les Alleux Les Septvallons Aisne

Les Alleux A pieds

Les Alleux De l’église du hameau de Barbonval 02160 Les Septvallons Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance :

De plateau en gorge boisée et de vallée en plateau couvert de belles cultures, un circuit tout en montées et en descentes, qui offre de vastes panoramas, entre cinq villages riches de leur église et de leurs creuttes, ces curieux habitats troglodytiques.

English :

From plateau to wooded gorge and from valley to plateau covered with beautiful crops, a circuit all the way up and down, which offers vast panoramas, between five villages rich in their churches and crevices, these curious troglodytic habitats.

Deutsch :

Von einer Hochebene zu einer bewaldeten Schlucht und von einem Tal zu einer mit schönen Anbauflächen bedeckten Hochebene, eine Strecke mit vielen Steigungen und Abfahrten, die weite Panoramen bietet, zwischen fünf Dörfern, die reich an ihrer Kirche und ihren Creuttes, den merkwürdigen Höhlenwohnungen, sind.

Italiano :

Dall’altopiano alla gola boscosa e dalla valle all’altopiano ricoperto da splendide coltivazioni, un circuito ricco di salite e discese, che offre vasti panorami, tra cinque villaggi ricchi della loro chiesa e delle loro creuttes, questi curiosi habitat trogloditici.

Español :

De la meseta a la garganta boscosa y del valle a la meseta cubierta de hermosos cultivos, un circuito lleno de subidas y bajadas, que ofrece vastos panoramas, entre cinco pueblos ricos en su iglesia y sus creuttes, estos curiosos hábitats trogloditas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme