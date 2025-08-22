Les alpages du Vallon de Chavière Randonnée pédestre en itinérance sur 2 jours Pralognan-la-Vanoise Savoie

Les alpages du Vallon de Chavière Randonnée pédestre en itinérance sur 2 jours

Les alpages du Vallon de Chavière Randonnée pédestre en itinérance sur 2 jours Pralognan la Vanoise (Parking des Prioux) 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Bel itinéraire familial de 2 jours à travers les alpages au milieu des marmottes.

https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : The mountain pastures of the Vallon de Chavière 2-day itinerant hike

A lovely 2-day family itinerary through the mountain pastures among the marmots.

Deutsch :

Schöne zweitägige Familienroute über die Almwiesen inmitten von Murmeltieren.

Italiano :

Un bel percorso di 2 giorni per le famiglie attraverso i pascoli di montagna tra le marmotte.

Español : Los pastos de montaña del Vallon de Chavière Marcha itinerante de 2 días

Un encantador itinerario familiar de 2 días por los pastos de montaña entre las marmotas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme