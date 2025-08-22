Les Aubépines Massegros Causses Gorges Lozère

Les Aubépines Marche nordique Facile

Les Aubépines 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie

Durée : 105 Distance : 6208.0 Tarif :

Partez à la découverte du Caussse de Sauveterre, du village de Saint-Rome de Dolan et de ses alentours. En corniche des Gorges du Tarn, cette petite randonnée en boucle accessible à tous réserve bien des surprises à quiconque l’emprunte.

Facile

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Caussse de Sauveterre, the village of Saint-Rome de Dolan and the surrounding area. On the edge of the Gorges du Tarn, this short loop hike, accessible to all, is full of surprises.

Deutsch :

Entdecken Sie den Caussse de Sauveterre, das Dorf Saint-Rome de Dolan und seine Umgebung. Diese kleine, für alle zugängliche Rundwanderung am Steilhang der Tarnschlucht hält für jeden, der sie unternimmt, viele Überraschungen bereit.

Italiano :

Scoprite la Caussse de Sauveterre, il villaggio di Saint-Rome de Dolan e i dintorni. Ai margini delle Gorges du Tarn, questa breve escursione ad anello, accessibile a tutti, è ricca di sorprese.

Español :

Descubra la Caussse de Sauveterre, el pueblo de Saint-Rome de Dolan y sus alrededores. Al borde de las Gargantas del Tarn, esta corta ruta en bucle, accesible para todos, está llena de sorpresas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère