Les Aubépines Massegros Causses Gorges Lozère

Les Aubépines 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie
Durée : 105 Distance : 6208.0 Tarif :
Partez à la découverte du Caussse de Sauveterre, du village de Saint-Rome de Dolan et de ses alentours. En corniche des Gorges du Tarn, cette petite randonnée en boucle accessible à tous réserve bien des surprises à quiconque l’emprunte.
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
English :
Discover the Caussse de Sauveterre, the village of Saint-Rome de Dolan and the surrounding area. On the edge of the Gorges du Tarn, this short loop hike, accessible to all, is full of surprises.
Deutsch :
Entdecken Sie den Caussse de Sauveterre, das Dorf Saint-Rome de Dolan und seine Umgebung. Diese kleine, für alle zugängliche Rundwanderung am Steilhang der Tarnschlucht hält für jeden, der sie unternimmt, viele Überraschungen bereit.
Italiano :
Scoprite la Caussse de Sauveterre, il villaggio di Saint-Rome de Dolan e i dintorni. Ai margini delle Gorges du Tarn, questa breve escursione ad anello, accessibile a tutti, è ricca di sorprese.
Español :
Descubra la Caussse de Sauveterre, el pueblo de Saint-Rome de Dolan y sus alrededores. Al borde de las Gargantas del Tarn, esta corta ruta en bucle, accesible para todos, está llena de sorpresas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère