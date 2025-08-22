Les aventures de Beaunie Le sentier des ardoisiers Saint-Julien-Mont-Denis Savoie

Les aventures de Beaunie Le sentier des ardoisiers

Les aventures de Beaunie Le sentier des ardoisiers Chemin des Carrières 73870 Saint-Julien-Mont-Denis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Émile, je ne retrouve plus notre vache Beaunie. Elle doit encore se cacher pour échapper à la traite. Elle est certainement sur le sentier des ardoisiers ! Que diras tu de m’accompagner ? J’ai toujours voulu te montrer ce qu’était mon métier.

+33 4 79 83 51 51

English : Beaunie’s adventures The slate quarry trail

Émile, I can’t find our Beaunie cow. She must be hiding again to escape milking. She’s certainly on the slate path! Why don’t you come with me? I’ve always wanted to show you what I do for a living.

Deutsch : Sentier thématique Le sentier des ardoisiers

Schlüpfen Sie unter der Führung von Beaunie in die Rolle eines Schieferdeckers und verfolgen Sie auf unterhaltsame Weise seinen Werdegang. Der Parcours ist auf Französisch und für Kinder ab 7 Jahren geeignet.

Italiano :

Guidati da Beaunie, calatevi nei panni di un cavatore di ardesia e ripercorrete la sua carriera divertendovi. Visita-gioco in francese per bambini a partire dai 7 anni.

Español : Sentier thématique Le sentier des ardoisiers

Émile, no puedo encontrar a nuestra vaca Beaunie. Todavía debe estar escondiéndose para escapar del ordeño. ¡Sin duda está en el camino de pizarra! ¿Te gustaría venir conmigo? Siempre he querido mostrarte lo que hago para ganarme la vida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme