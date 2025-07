Les Aventures Fankarstiques Ô Filante Boujailles Doubs

Les Aventures Fankarstiques Ô Filante Boujailles Doubs vendredi 1 août 2025.

Les Aventures Fankarstiques Ô Filante A pieds

Les Aventures Fankarstiques Ô Filante 25560 Boujailles Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Une aventure de 7 km à Boujailles. Plongez dans l’histoire des fontaines, témoins de l’importance de l’eau dans la vie des habitants. Découvrez l’étang des Étarots et la zone humide, avec une diversité de paysages vous sera présentée. Ne manquez pas de vous rendre au belvédère du Baron, un point de vue remarquable pour observer et comprendre la formation de ce paysage unique.

https://www.frasnedrugeon-cfd.fr/page/des-aventures-fankarstiques +33 3 81 49 89 86

English :

A 7 km adventure in Boujailles. Immerse yourself in the history of the fountains that bear witness to the importance of water in the lives of the local people. Discover the Etarots pond and wetland, with a diversity of landscapes on display. Don’t miss the Baron belvedere, a remarkable vantage point from which to observe and understand the formation of this unique landscape.

Deutsch :

Ein 7 km langes Abenteuer in Boujailles. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Brunnen, die von der Bedeutung des Wassers für das Leben der Einwohner zeugen. Entdecken Sie den Etang des Étarots und das Feuchtgebiet, wobei Ihnen eine Vielfalt an Landschaften präsentiert wird. Versäumen Sie nicht, zum Aussichtspunkt Baron zu gehen, einem bemerkenswerten Aussichtspunkt, von dem aus Sie die Entstehung dieser einzigartigen Landschaft beobachten und verstehen können.

Italiano :

Un’avventura di 7 km a Boujailles. Immergetevi nella storia delle fontane, testimoni dell’importanza dell’acqua nella vita delle popolazioni locali. Scoprite lo stagno di Étarots e la zona umida, dove vi sarà presentata una diversità di paesaggi. Non perdete il belvedere del Baron, un punto di osservazione straordinario da cui capire la formazione di questo paesaggio unico.

Español :

Una aventura de 7 km en Boujailles. Sumérjase en la historia de las fuentes, testigos de la importancia del agua en la vida de los lugareños. Descubra el estanque de Étarots y el humedal, donde se le presentará una diversidad de paisajes. No se pierda el mirador del Barón, una atalaya excepcional desde la que observar y comprender la formación de este paisaje único.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data