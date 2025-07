Les Aventures Fankarstiques Ô Mystère Courvières Doubs

vendredi 1 août 2025.

Les Aventures Fankarstiques Ô Mystère A pieds

25560 Courvières Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 2500.0

Une aventure de 2.5 km à Courvières. Grâce à cette aventure, vous pourrez apprécier l’ingéniosité de l’Homme pour subvenir à leurs besoins. Puis partez à la découverte d’un lapiaz. Vous pourrez observer l’impressionnante et artistique érosion du calcaire causée par l’eau et le temps.

https://www.frasnedrugeon-cfd.fr/page/des-aventures-fankarstiques +33 3 81 49 89 86

English :

A 2.5 km adventure in Courvières. On this adventure, you’ll be able to appreciate the ingenuity of mankind in meeting their needs. Then set off on a lapiaz discovery. You can observe the impressive and artistic erosion of limestone caused by water and time.

Deutsch :

Ein 2,5 km langes Abenteuer in Courvières. Dank dieses Abenteuers können Sie den Einfallsreichtum der Menschen schätzen lernen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Gehen Sie dann auf Entdeckungsreise zu einem Lapiaz. Hier können Sie die beeindruckende und kunstvolle Erosion des Kalksteins beobachten, die durch Wasser und Zeit verursacht wird.

Italiano :

Un’avventura di 2,5 km a Courvières. Grazie a questa avventura, potrete apprezzare l’ingegno dell’uomo nel provvedere ai propri bisogni. Poi si parte alla scoperta di un lapiaz. Potrete osservare l’impressionante e artistica erosione del calcare causata dall’acqua e dal tempo.

Español :

Una aventura de 2,5 km en Courvières. Gracias a esta aventura, podrá apreciar el ingenio del Hombre para satisfacer sus necesidades. A continuación, vaya a descubrir un lapiaz. Podrá observar la impresionante y artística erosión de la piedra caliza provocada por el agua y el tiempo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data