Les balaises du cap Canaille Aubagne Bouches-du-Rhône

Les balaises du cap Canaille

Les balaises du cap Canaille 8 cours Barthélémy 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 150 Distance : 58000.0 Tarif :

Venir ici sans aller voir la mer était inconcevable, donc c’est fait, vous êtes au bord de la Grande Bleue.

http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98

English :

To come here without seeing the sea was inconceivable, so it’s done: you’re on the shores of the Grande Bleue.

Deutsch :

Hierher zu kommen, ohne das Meer zu sehen, war unvorstellbar, also ist es geschehen, Sie befinden sich am Ufer der Grande Bleue.

Italiano :

Venire qui senza vedere il mare era inconcepibile, quindi è fatta, siete ai margini del Grande Blu.

Español :

Venir aquí sin ver el mar era inconcebible, así que ya está hecho, estás al borde del Gran Azul.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-16 par Provence Tourisme Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile