Les balcons de la Marne Nogent-l’Artaud Aisne

Chers amis randonneurs, retrouvez dès le mois de Septembre la nouvelle topofiche de ce parcours, actuellement en cours de fabrication.

Découvrez la zone viticole la plus proche de la capitale, au coeur du vignoble d’appellation champagne. Le premier jour, vous remontez la Marne jusqu’à Chézy-sur-Marne, située à l’embouchure du vallon du Dolloir, puis vous suivez l’aqueduc de la Dhuys. Le soir, étape à Château-Thierry, ville natale de La Fontaine, dont la maison se visite. Le second jour, après avoir pris de la hauteur au monument américain de la Cote 204, le chemin descend à l’abbatiale gothique d’Essômes-sur-Marne. Point de vue après point de vue, les chemins en corniche, ponctués de villages vignerons, révèlent toute la beauté de la Marne et, à l’arrivée… champagne !

English :

Dear friends hikers, find from September the new topofiche of this course, currently being made.

Discover the closest wine-growing area to the capital, in the heart of the Champagne appellation vineyards. On the first day, you go up the Marne river to Chézy-sur-Marne, located at the mouth of the Dolloir valley, then you follow the Dhuys aqueduct. In the evening, stop at Château-Thierry, the birthplace of La Fontaine, whose house can be visited. On the second day, after climbing up to the American monument of Cote 204, the path goes down to the Gothic abbey church of Essômes-sur-Marne. Point of view after point of view, the cornice paths, punctuated with wine-growing villages, reveal all the beauty of the Marne and, on arrival… champagne!

Deutsch :

Liebe Wanderfreunde, ab September finden Sie die neue Topofiche für diese Strecke, die derzeit hergestellt wird.

Entdecken Sie das Weinbaugebiet, das der Hauptstadt am nächsten liegt, im Herzen des Weinbaugebiets mit der Appellation Champagner. Am ersten Tag fahren Sie die Marne hinauf bis nach Chézy-sur-Marne, das an der Mündung des Dolloir-Tals liegt, und folgen dann dem Aquädukt der Dhuys. Am Abend machen Sie einen Zwischenstopp in Château-Thierry, der Geburtsstadt von La Fontaine, deren Haus Sie besichtigen können. Am zweiten Tag, nachdem Sie am amerikanischen Denkmal Cote 204 Höhe gewonnen haben, führt der Weg hinunter zur gotischen Abteikirche von Essômes-sur-Marne. Aussichtspunkt um Aussichtspunkt, die Wege auf den Felsvorsprüngen, die von Winzerdörfern unterbrochen werden, offenbaren die ganze Schönheit der Marne und am Ziel … Champagner!

Italiano :

Cari escursionisti, a partire da settembre troverete le nuove topofiche di questo percorso, attualmente in fase di realizzazione.

Scoprite la zona vinicola più vicina alla capitale, nel cuore dei vigneti della denominazione Champagne. Il primo giorno si risale la Marna fino a Chézy-sur-Marne, situata all’imbocco della valle del Dolloir, poi si segue l’acquedotto di Dhuys. In serata, sosta a Château-Thierry, luogo di nascita di La Fontaine, di cui è possibile visitare la casa. Il secondo giorno, dopo aver guadagnato quota presso il monumento americano della Cote 204, il percorso scende fino alla chiesa abbaziale gotica di Essômes-sur-Marne. Punto di vista dopo punto di vista, i sentieri a cornice, punteggiati da villaggi vinicoli, rivelano tutta la bellezza della Marna e, al traguardo… lo champagne!

Español :

Estimados excursionistas, a partir de septiembre encontrarán la nueva topoficha de esta ruta, que se está elaborando actualmente.

Descubra la zona vitivinícola más cercana a la capital, en el corazón de los viñedos de la denominación de origen Champagne. El primer día, se remonta el Marne hasta Chézy-sur-Marne, situado en la desembocadura del valle de Dolloir, y se sigue el acueducto de Dhuys. Por la tarde, parada en Château-Thierry, lugar de nacimiento de La Fontaine, cuya casa se puede visitar. El segundo día, tras ganar altura en el monumento americano de la Cote 204, la ruta desciende hasta la iglesia abacial gótica de Essômes-sur-Marne. Mirador tras mirador, los caminos de cornisa, jalonados por pueblos vitivinícolas, revelan toda la belleza del Marne y, en la meta… ¡champán!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-23 par Agence Aisne Tourisme