Les balcons de Mitzach VTT FFC n°20 Saint-Amarin Haut-Rhin
Les balcons de Mitzach VTT FFC n°20
Durée : 90 Distance : 11500.0 Tarif :
Ce circuit agréable vous emmène à travers prés et forêts autour du village de Mitzach. Technique mais accessible à tous, il permet de découvrir les paysages et villages de la vallée.
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/ +33 3 89 82 13 90
English :
This pleasant tour takes you through meadows and forests around the village of Mitzach. Technical but accessible to all, it allows you to discover the landscapes and villages of the valley.
Deutsch :
Dieser angenehme Rundweg führt Sie durch Wiesen und Wälder rund um das Dorf Mitzach. Technisch anspruchsvoll, aber für alle zugänglich, bietet er Ihnen die Möglichkeit, die Landschaften und Dörfer des Tals zu entdecken.
Italiano :
Questo piacevole percorso si snoda attraverso prati e boschi intorno al villaggio di Mitzach. Tecnico ma accessibile a tutti, permette di scoprire i paesaggi e i villaggi della valle.
Español :
Esta agradable ruta le lleva a través de prados y bosques alrededor del pueblo de Mitzach. Técnica pero accesible para todos, permite descubrir los paisajes y los pueblos del valle.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par Système d’informations touristique Alsace