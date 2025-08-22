Les balcons du Val de Saire Quettehou Manche

Les balcons du Val de Saire

Les balcons du Val de Saire 50630 Quettehou Manche Normandie

Durée : 150 Distance : 28000.0 Tarif :

Le circuit est sportif et s’adresse aux vététistes confimés. Il parcourt bois et bocage. Depuis le site de La Pernelle, vous découvrirez les cultures maraîchères qui font la richesse de cette région, tandis qu’au loin se dessine la côte, au large de Saint-Vaast-la-Hougue, l’Ile Tatihou.

English : Les balcons du Val de Saire

The circuit is sporty and aimed at confirmed mountain bikers. It runs through woods and bocage. From the site of La Pernelle, you will discover the market gardening which makes the richness of this region, while in the distance you can see the coast, off Saint-Vaast-la-Hougue, the Tatihou Island.

Deutsch :

Die Strecke ist sportlich und richtet sich an erfahrene Mountainbiker. Sie führt durch Wälder und Heckenlandschaften. Vom Standort La Pernelle aus entdecken Sie den Gemüseanbau, der den Reichtum dieser Region ausmacht, während sich in der Ferne die Küste abzeichnet und vor Saint-Vaast-la-Hougue die Ile Tatihou liegt.

Italiano :

Il percorso è sportivo e si rivolge a mountain biker esperti. Attraversa boschi e siepi. Dal sito di La Pernelle, scoprirete gli orti che sono la ricchezza di questa regione, mentre in lontananza potrete vedere la costa, al largo di Saint-Vaast-la-Hougue, l’isola di Tatihou.

Español :

La ruta es deportiva y está dirigida a ciclistas de montaña experimentados. Atraviesa bosques y setos. Desde el emplazamiento de La Pernelle, descubrirá las huertas que son la riqueza de esta región, mientras que a lo lejos podrá ver el litoral, frente a Saint-Vaast-la-Hougue, la isla de Tatihou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme