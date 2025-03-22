Les Balmes La Baume-de-Transit Drôme

Les Balmes La Baume-de-Transit Drôme vendredi 1 août 2025.

Les Balmes

Les Balmes 2, Place du Tricastin 26790 La Baume-de-Transit Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

À la découverte des sites remarquables tels que les vieux villages de La Baume-de-Transit et de Bouchet, avec château, abbaye cistercienne et église Romane, vous emprunterez de beaux chemins qui vous feront traverser les vignobles de la région.

http://www.ville-saintpaultroischateaux.fr/ +33 4 75 96 78 78

English :

Discover remarkable sites such as the old villages of La Baume-de-Transit and Bouchet, with their castle, Cistercian abbey and Romanesque church, and follow beautiful paths through the region’s vineyards.

Deutsch :

Auf der Entdeckung bemerkenswerter Orte wie den alten Dörfern La Baume-de-Transit und Bouchet mit Schloss, Zisterzienserabtei und romanischer Kirche folgen Sie schönen Wegen, die Sie durch die Weinberge der Region führen.

Italiano :

Scoprite siti notevoli come gli antichi villaggi di La Baume-de-Transit e Bouchet, con i loro castelli, le abbazie cistercensi e le chiese romaniche, e seguite splendidi sentieri tra i vigneti della regione.

Español :

Descubra lugares notables como los antiguos pueblos de La Baume-de-Transit y Bouchet, con sus castillos, abadías cistercienses e iglesias románicas, y recorra hermosos senderos a través de los viñedos de la región.

